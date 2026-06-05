Депутат Чаплин объяснил, кто получит бесплатные путевки в санаторий

Бесплатное санаторно-курортное лечение в 2026 году смогут получить федеральные льготники, которые не отказались от набора социальных услуг, сообщает RT .

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что путевки положены инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда, пострадавшим от радиации и членам семей погибших ветеранов.

Право сохраняют только те, кто не отказался от набора социальных услуг. Если пенсионер получает ежемесячную денежную выплату в полном размере, бесплатная путевка ему не положена. Вернуть услугу можно через заявление в Социальный фонд до 1 октября, НСУ восстановят с 1 января следующего года.

Для оформления нужна справка № 070/у от лечащего врача, заявление в Социальный фонд, паспорт и документ о льготной категории. После очереди фонд направит путевку, затем потребуется санаторно-курортная карта № 072/у.

При заезде нужны паспорт, карта, путевка, полис ОМС, СНИЛС и справка об эпидемиологическом окружении. В некоторых регионах неработающие пенсионеры с низким доходом оплачивают около 15% стоимости путевки, остальное компенсирует бюджет. Льготникам также предоставляют бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

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