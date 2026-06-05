Единая цифровая инфраструктура появится для «умных» кварталов ЖК

В рамках партнерства МТС выступит инфраструктурным интегратором для подключения инженерных систем объектов девелоперской компании — от сетей связи и систем безопасности до автоматики и диспетчеризации. На всех строящихся площадках девелопера будет развернут программно-аппаратный комплекс МТС, обеспечивающий широкополосный доступ в интернет, Wi-Fi для бизнеса и жителей, а также цифровые сервисы, включая телевидение, видеонаблюдение, элементы автоматизированного управления зданиями, а также датчики контроля шума и пыли на стройплощадках.

«В партнерстве с компанией „Донстрой“ мы строим фундамент для „умных“ кварталов внутри каждого жилого комплекса. Мобильная связь, видеонаблюдение, экологический мониторинг — все это будет работать как единый организм. Мы рады, что наш опыт в телекоме и цифровых сервисах помогает девелоперам создавать жилье нового поколения», — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

Генеральный директор девелопера Андрей Багаев отметил, что задачей компании является формирование единого стандарта цифровой инфраструктуры на всех этапах: от строительства до эксплуатации, в чем ей активно помогает МТС.