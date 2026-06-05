Дмитрий Киселев открыл площадку русской тройки на ПМЭФ-2026

На ПМЭФ-2026 открыли площадку русской тройки, где гости могут увидеть орловских рысаков и прокатиться в повозке, сообщает RT .

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о создании Всероссийской федерации русской тройки. Организацию зарегистрировали 1 июня.

«Всероссийская федерация русской тройки только-только появилась на свет, она была зарегистрирована 1 июня. И это огромное событие для всего конного мира, для нашей культуры и для нашего спорта», — сказал Киселев.

Он заявил, что популяризация тройки важна для культуры и истории страны.

«Это часть нашего ДНК. Без тройки не было бы таких пространств у России. А Россия — самая большая по площади страна в мире, и мы этим благодарны тройке. Без тройки это было бы невозможно. Тройка развозила письма. С ее помощью работала фельдъегерская служба, развозившая указы из центра государства», — отметил Киселев.

Он также сообщил, что помогал в создании федерации и использовал возможности телевидения для продвижения проекта. По его словам, вокруг русской тройки сложилось «мощное лоббистское сообщество троечников».

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