Суд наказал экс-заведующую детсадом в Мончегорске за мошенничество

Женщина в Мончегорске оформила фиктивные табели в детсаду на 328 тыс руб

Бывшая заведующая детсадом в Мончегорске получила штраф и двухлетний запрет на административную работу в образовании. Суд признал ее виновной в мошенничестве на 328 тысяч рублей, сообщает Nord-News .

Следователи установили, что в 2023 году женщина семь месяцев оформляла фиктивные табели и другие официальные документы. Так она имитировала рабочее время своей дочери и знакомой.

«Собранные следственным отделом по городу Мончегорску регионального СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшей заведующей одного из детских дошкольных учреждений города Мончегорска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — уточнили в региональном Следкоме.

Сумма незаконно полученных средств составила 328 тысяч рублей. Суд назначил бывшей заведующей штраф и запретил ей два года заниматься административной деятельностью в сфере образования.

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