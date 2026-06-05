Мощный пожар уничтожает лес и СНТ в Красноярском крае — видео
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Мощный пожар охватил СНТ «Маяк» в Емельяновском районе Краснодарского края. Горят дома и лес, сообщает Krash Mash.
Огонь охватил уже 1000 кв. м. Справиться с возгоранием сложно. На данный момент горят шесть частных домов и лес вокруг.
На опубликованных кадрах видно, как огромные языки пламени охватили строения и деревья. Люди ходят среди пепелища.
В тушении мощного пожара задействованы 70 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.
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