сегодня в 15:50

Мощный пожар уничтожает лес и СНТ в Красноярском крае — видео

Мощный пожар охватил СНТ «Маяк» в Емельяновском районе Краснодарского края. Горят дома и лес, сообщает Krash Mash .

Огонь охватил уже 1000 кв. м. Справиться с возгоранием сложно. На данный момент горят шесть частных домов и лес вокруг.

На опубликованных кадрах видно, как огромные языки пламени охватили строения и деревья. Люди ходят среди пепелища.

В тушении мощного пожара задействованы 70 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

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