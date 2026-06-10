Дофаминовый костыль: зачем зумеры заказывают фейковые доставки?

Удовольствие человеку часто приносит не сама награда, а ее ожидание, поэтому имитация покупки и доставки становится для многих способом справиться со стрессом, сообщила РИАМО клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик, психолог благотворительного фонда «МЫ РЯДОМ» Лариса Верчинова.

Ранее The Korea Times сообщили, что зумеры стали активно пользоваться «сайтами для дофамина», чтобы быстро получить положительные эмоции. Это сайты с фейковыми доставками — там можно набрать корзину, сделать заказ, но доставки не будет, и деньги не спишутся.

«Тренд на „дофаминовые сайты“ — симптом, а не странность. Он говорит о том, что мозг научился обходить реальность: удовольствие от ожидания посылки оказывается доступнее и дешевле, чем сама покупка. Это не про вещи. Это про дофамин. Нейромедиатор выбрасывается не в момент получения награды, а в момент ее ожидания. Выбор товара, добавление в корзину, трекинг доставки — каждый шаг дает небольшой всплеск», — сказала Верчинова.

Она добавила, что именно поэтому бесконечное складывание товаров в корзину маркетплейса без покупки работает как эмоциональная регуляция: тревожно — открыл приложение, полистал, стало чуть легче.

«Зумеры выросли в условиях экономической нестабильности и высокой тревожности. Фейковая доставка — это способ получить контроль и предвкушение без финансового риска. Умно, если честно», — отметила психолог.

Плюсы и минусы «дофаминового костыля» в виде фейк-доставки:

преимущества метода: помогает оперативно снизить уровень текущего стресса, стабилизирует эмоциональный фон и исключает риск спонтанных реальных трат и последующей финансовой нестабильности.

скрытые угрозы: чем чаще мозг привыкает получать дофамин искусственным путем без реальных усилий, тем сильнее повышается порог для достижения подлинного удовольствия, блокируя решение базовых проблем.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.