На теле птиц действительно живут различные наружные паразиты, однако они приспособлены именно к своим хозяевам и обычно не представляют угрозы для случайных прохожих. Об этом сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«На самом деле на теле птиц может жить достаточно большое разнообразие эктопаразитов, то есть наружных паразитов, которые обитают в их оперении. Например, это различные виды таких насекомых, как пухоеды и вши», — сказал Марьинский.

Он добавил, что при всей жутковатости этих слов людям их опасаться не стоит. За исключением ситуаций, когда вы разводите домашнюю птицу и постоянно с ней взаимодействуете.

«Люди, которые занимаются разведением домашней птицы, обычно в курсе довольно простых и понятных мер безопасности, которые позволяют избежать участи случайно укушенного такими существами. А так просто пролетающая или проходящая где-то птица для вас совершенно не опасна. Все ее паразиты — при ней», — отметил эксперт.

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