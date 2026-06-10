«Все ее паразиты — при ней»: стоит ли бояться вшей у городских птиц
На теле птиц действительно живут различные наружные паразиты, однако они приспособлены именно к своим хозяевам и обычно не представляют угрозы для случайных прохожих. Об этом сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«На самом деле на теле птиц может жить достаточно большое разнообразие эктопаразитов, то есть наружных паразитов, которые обитают в их оперении. Например, это различные виды таких насекомых, как пухоеды и вши», — сказал Марьинский.
Он добавил, что при всей жутковатости этих слов людям их опасаться не стоит. За исключением ситуаций, когда вы разводите домашнюю птицу и постоянно с ней взаимодействуете.
«Люди, которые занимаются разведением домашней птицы, обычно в курсе довольно простых и понятных мер безопасности, которые позволяют избежать участи случайно укушенного такими существами. А так просто пролетающая или проходящая где-то птица для вас совершенно не опасна. Все ее паразиты — при ней», — отметил эксперт.
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