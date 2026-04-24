Участники «Диктанта Победы» рассказали о своих впечатлениях

Молодежь, пенсионеры, школьники, домохозяйки и ветераны боевых действий — «Диктант Победы» в Подмосковье написали свыше 70 тысяч человек самых разных возрастов и профессий. Свои знания можно было проверить на более чем 1400 оффлайн площадках, а также на сайте Диктантпобеды.рф, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Одним из первых ответил на вопросы диктанта региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев. Он принял участие в акции на главной площадке региона — у мемориала «Героям-панфиловцам».

«Написание диктанта на историческом месте — в Волоколамском округе — накладывает особый отпечаток. Здесь особенно остро понимаешь, какой великий подвиг совершили советские люди. Сразу скажу: диктант непростой, вопросы очень интересные, заставляют еще раз погрузиться в историю Великой Отечественной войны», — сказал Владимир Вшивцев.

Депутат Госдумы Сергей Колунов также признался, что к диктанту готовится каждый год и каждый раз узнает о событиях и героях Великой Отечественной войны новые детали.

«Не знаю, правильно ли я ответил, но отвечал уверенно. Хотя все знают историю нашей страны, Сталинградскую битву, блокаду Ленинграда, „Диктант Победы“ еще раз вооружает этими знаниями. Я подготовился, однако чувствую, что по поводу одной песни ответил неверно. И с одним подмосковным городом, скорее всего, ошибся. Ну что ж, буду в следующий раз лучше готовиться», — поделился Сергей Колунов.

Жительница Владивостока Юлия Кацуба написала тест сразу после посадки в подмосковном аэропорту Шереметьево — участником акции она стала впервые.

«Я часто рассказываю своим детям и внукам о событиях военных лет, о дедушке-ветеране — он дошел до Праги, вел дневник, мы до сих пор перечитываем его записи. Безусловно, нашей молодежи необходимо принимать участие в таких акциях, мы все должны помнить и чтить подвиги наших героев», — рассказала Юля.

Даниил Скоркин, второй пилот Airbus авиакомпании «Аэрофлот» подошел к участию в акции организованно — готовился к диктанту по тестам прошлого года: «Мой прадед погиб при обороне Брестской крепости. Поэтому это важно и для меня, и для всей моей семьи. Считаю, что на все вопросы вполне можно ответить».

В Балашихе знания по истории Великой Отечественной войны проверили свыше 3 тысяч человек. На одной из новых площадок — в усадьбе Горенки — тест прошел участник Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Дмитрий Соколовский

«Диктант Победы — уникальная возможность еще раз обратиться к истории, вспомнив важнейшие события и героев страны. И сегодня это особенно важно, поскольку современные защитники Отечества продолжают традиции мужества и самоотверженности героев ВОВ», — подчеркнул ветеран.

Участникам, которые писали диктант впервые, организаторы вручили памятные книги «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья».

В этом году исторический тест был посвящен 130-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова и 85-й годовщине контрнаступления в битве за Москву. А часть вопросов — событиям и героям СВО. Главной федеральной площадкой в Москве традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе, а в Московской области — мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе, где диктант прошел впервые.

