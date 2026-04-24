Имущество членов семьи экс-председателя кубанского суда обращено в доход РФ

Суд обратил в доход государства коррупционное имущество членов семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова почти на 900 млн рублей, сообщает ТАСС .

В результате у семьи мужчины и аффилированных лиц было изъято шесть земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. м, 106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. м, два дома площадью 822,8 кв. м, 22 млн рублей и 36 кг золота.

В прошлом году суд уже обращал в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье. Общая сумма изъятого составила более 13 млрд рублей.

По данным правоохранителей, Чернов, будучи председателем Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, занимался коммерческой деятельностью, чем нарушил запреты, установленные законодательством. На заработанные деньги он приобретал недвижимость и переписывал на родственников.

