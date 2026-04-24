Шторм под Волгоградом: лодка затонула, один рыбак погиб

Четыре рыбака пропали из-за шторма под Волгоградом. Тело одного из них нашли

Сразу четыре рыбака пропали без вести после шторма под Волгоградом. Позднее одного из них нашли мертвым. По предварительным данным, утром 24 апреля мужчины отправились на лодке по Волге с пристани поселка Светлый Яр, но домой уже не вернулись, сообщает Telegram-канал «112» .

Внезапно на реке начался шторм. Судно, предположительно, затонуло. Все находившиеся в лодке оказались в воде. Четверо рыбаков числятся пропавшими без вести.

Тело 61-летнего Игоря П. обнаружили в реке неподалеку от хутора Гранки. Остальных мужчин вместе с лодкой пока не нашли. Поиски продолжаются.

К спасательной операции привлечены катера МЧС и полиции. Специалисты прочесывают акваторию Волги в районе происшествия. О причинах шторма и обстоятельствах трагедии не сообщается.

