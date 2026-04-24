Шторм под Волгоградом: лодка затонула, один рыбак погиб

Четыре рыбака пропали из-за шторма под Волгоградом. Тело одного из них нашли
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Сразу четыре рыбака пропали без вести после шторма под Волгоградом. Позднее одного из них нашли мертвым. По предварительным данным, утром 24 апреля мужчины отправились на лодке по Волге с пристани поселка Светлый Яр, но домой уже не вернулись, сообщает Telegram-канал «112».

Внезапно на реке начался шторм. Судно, предположительно, затонуло. Все находившиеся в лодке оказались в воде. Четверо рыбаков числятся пропавшими без вести.

Тело 61-летнего Игоря П. обнаружили в реке неподалеку от хутора Гранки. Остальных мужчин вместе с лодкой пока не нашли. Поиски продолжаются.

К спасательной операции привлечены катера МЧС и полиции. Специалисты прочесывают акваторию Волги в районе происшествия. О причинах шторма и обстоятельствах трагедии не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.