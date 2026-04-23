«Я его не боюсь»: Виктория Боня согласилась провести эфир с Соловьевым

Ранее Владимир Соловьев обратился к Минюсту и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой признать иноагентом Викторию Боню после ее видеообращения к президенту страны Владимиру Путину.

Блогерша в своих соцсетях рассказала, что получила предложение от команды Соловьева сделать с ним прямой эфир. Боня согласилась в надежде, что телеведущий извинится. Также она обратилась к подписчикам, чтобы они подсказали ей вопросы, которые она задаст ведущему в студии. Прямой эфир запланирован на начало следующей недели.

«Как ни крути, мы все знаем, что Соловьев является голосом нашей власти, потому что обсуждает те проблемы и вопросы, которые в России на повестке дня», — добавила Боня.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.