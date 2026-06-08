сегодня в 22:59

Россиянам в Израиле напомнили о работе консульского отдела и экстренных контактах

Консульский отдел посольства России в Израиле продолжает прием граждан в штатном режиме, несмотря на текущую ситуацию в сфере безопасности в еврейском государстве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ .

Консульский отдел принимает граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Прием осуществляется по предварительной записи.

При возникновении экстренных ситуаций можно обратиться по телефону +972-54-962-23-41, а также на электронную почту: cons.israel@mid.ru.

В здании консульского отдела есть бомбоубежище. Если будет объявлена воздушная тревога, посетители могут укрыться в нем.

В МИД РФ отметили, что дополнительно сообщат о том, если порядок приема граждан в консульском отделе посольства России в Израиле изменится.

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