Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Глава киевского режима Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, сообщает РИА Новости .

«Зеленский поговорил в понедельник по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

О чем был разговор не уточняется.

Ранее Зеленский написал российскому лидеру открытое письмо, в котором предложил провести встречу в третьей стране с участием США и Европы, чтобы завершить конфликт. На полях ПМЭФ Путин заявил, что в настоящее время не видит смысла в подобной встрече.

Кроме того, президент Украины до этого отмечал, что готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

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