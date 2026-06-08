В Подмосковье в результате ДТП погиб подросток

В результате ДТП в Шатуре погибла несовершеннолетняя девушка, еще двое детей госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка, еще две несовершеннолетних, 15 и 13 лет, с телесными повреждениями госпитализированы», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 5-м км автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский.

По предварительным данным, 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Приозерске Ленинградской области на Ленинградской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Mustang под управлением депутата и Nissan.

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