В Ленобласти разбились Mustang под управлением депутата и Nissan

В Приозерске Ленинградской области на Ленинградской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Mustang под управлением депутата и Nissan. Об этом сообщает Telegram-канал « 47news ».

Автомобили столкнулись около полудня. В результате ДТП, судя по фото, американский масл-кар вылетел с проезжей части на пешеходный тротуар.

К моменту приезда сотрудников ГАИ и противопожарных расчетов водителя спортивного автомобиля не оказалось на месте инцидента. У второго участника аварии, автомобиля Nissan, поврежден моторный отсек.

В результате столкновения, по данным 47news, тяжелые травмы получила женщина в возрасте около 70 лет. Она была в одной из машин. Медики выявили у пострадавшей пенсионерки многочисленные переломы костей.

Источник в учреждениях муниципальной власти рассказал 47news, что за рулем Ford Mustang находился 30-летний депутат Приозерского городского поселения Даниил П.

Парламентарий подтвердил факт своего участия в аварии. Он сказал, что чувствует себя хорошо, хоть и получил травмы головы, локтя, колена. Мужчина сказал, что начал ехать на разрешающий зеленый сигнал светофора.

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