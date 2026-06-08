сегодня в 23:10

Собака задержала два самолета в аэропорту Новосибирска

Собака выбежала на взлетную полосу в аэропорту Новосибирска, из-за чего два самолета не могли приземлиться, сообщает SHOT .

Пес пробрался на территорию международного аэропорта Новосибирска имени Покрышкина и начал бегать по взлетно-посадочной полосе.

Собаку долгое время никак не могли поймать. В этом время двум самолетам авиакомпании S7 Airlines пришлось отправляться на второй круг.

Как стало известно, задержались самолеты из Новокузнецка и Екатеринбурга. В итоге собаку поймали, а воздушные судна благополучно приземлились.

Ранее рейс «Уральских авиалиний» U6-279 Москва — Сочи должен был вылететь в 12:35 6 июня, однако отправление трижды переносили.

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