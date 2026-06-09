Небензя: Зеленским письмом Путину нарушил свой же указ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сначала должен был отменить свой же указ о запрете ему вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщают РИА Новости .

«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — сказал он.

Ранее Зеленский написал российскому лидеру открытое письмо, в котором предложил провести встречу в третьей стране с участием США и Европы, чтобы завершить конфликт. На полях ПМЭФ Путин заявил, что в настоящее время не видит смысла в подобной встрече.

Кроме того, президент Украины до этого отмечал, что готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

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