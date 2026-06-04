Зеленский написал письмо Путину с предложением закончить конфликт

Глава киевского режима Владимир Зеленский написал российскому лидеру Владимиру Путину открытое письмо, в котором предложил завершить конфликт. Он опубликовал текст на своем сайте, сообщает РИА Новости .

Также в письме украинский президент предложил Путину провести прямые переговоры в третьей стране и прекратить огонь на время встречи.

В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже, сообщил Песков.

Также он добавил, что если украинский лидер хочет встретится с Путиным, он может приехать в Москву

Ранее на полях ПМЭФ Путин заявил, что Москва готова пойти на компромиссы, которые были оговорены в Анкоридже. Если Киев на них согласится, то конфликт скоро придет к завершению.

Также российский лидер напомнил, что полномочия Зеленского истекли два года назад. Но Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание.

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