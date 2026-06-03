Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Киев «поддержит любой формат» урегулирования украинского кризиса. Чтобы завершить конфликт, Зеленский готов встретиться с Путиным.

Ранее российский лидер отмечал, что глава киевского режима может приехать на переговоры в Москву. Однако Зеленский отвергал это предложение. Тогда президент РФ заявил, что встреча может состояться в третьей стране, но только когда будут достигнуты окончательные договоренности о долгосрочном мирном соглашении.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сказал, что заявление Зеленского о плане ударов по РФ на июнь не способствует выходу на мирное урегулирование конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.