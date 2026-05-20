Песков рассказал, кто мешает переговорам России и Украины

Песков: заявление Зеленского об ударах по РФ не способствует переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о плане ударов по РФ на июнь не способствует выходу на мирное урегулирование конфликта, сообщает ТАСС .

«Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры», — заявил Песков.

Зеленский выпустил видеообращение, в котором рассказал, что уже утвердил план ударов по России на июнь. Он заявил, что нужно «творчески развить украинские дальнобойные санкции».

До этого Песков резко раскритиковал заявление украинского президента, который предположил, что Россия может атаковать Украину или страну НАТО с территории Белоруссии. В Кремле эти слова назвали опасной провокацией.

