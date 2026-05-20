«Хочу развиваться и расти»: названы 8 устаревших фраз для резюме

Руководитель практики «Бухгалтерия и финансы» компании get experts Светлана Быкова перечислила формулировки, которые в 2026 году не стоит использовать в резюме. По ее словам, общие фразы не помогают рекрутерам оценить кандидата, сообщает Газета.ru .

В 2026 году резюме читают по диагонали, обращая внимание на опыт, навыки и конкретные результаты. Обобщенные характеристики не дают представления о профессиональном уровне и не помогают принять решение, отметила эксперт.

Среди устаревших формулировок Быкова назвала: «Командный игрок с отличными коммуникативными навыками», «Хочу развиваться и расти вместе с компанией», «Ответственный и исполнительный», «Опыт работы с большим объемом задач», «Легко обучаюсь новому», «Проактивный специалист», «Хочу получить должность…», «Ориентирован на результат».

«Любая формулировка, в которой есть действие и результат, будет работать сильнее, чем общее утверждение», — объяснила она.

Эксперт посоветовала вместо общих слов описывать конкретные проекты, зоны ответственности, принятые решения и достигнутые показатели. По ее словам, формат «задача — действия — итог» и цифры дают рекрутерам больше информации и позволяют быстрее сопоставить опыт кандидата с требованиями вакансии.

