Три фактора решат судьбу новостроек Москвы: прогноз на вторую половину 2026 года

Три фактора — условия семейной ипотеки, ключевая ставка и сезонность — определят рынок новостроек Москвы во второй половине 2026 года, а в случае реализации предложения Минфина о повышении ставки по семейной ипотеке для не состоящих в браке родителей до 8–9% рынок ждет всплеск в июне и провал в июле–августе, сообщил РИАМО первый вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Гранель» Леонид Савков.

«Если предложение Минфина будет реализовано в существующем виде — июнь даст всплеск „успеть до“, июль–август уйдут заметно ниже сезонной нормы, осень начнется с низкого плато. Если решение перенесут или сделают косметические правки — рынок просто продолжит апрельскую тихую траекторию без эффекта отдачи», — говорит Савков.

Эксперт отмечает, что весь 2026 год рынок находится в зоне дорогих денег. Клиентская точка слома, по его оценке, — ипотечная ставка 11,5%, что соответствует ключевой ставке 8,5–9%. По прогнозу ЦБ, такого снижения стоит ждать не раньше 2027 года.

«Пока не дошли — люди держат деньги на депозитах, и это рациональный выбор, а не „откладывание покупки“. Когда ключ дойдет до этой зоны — а это уже 2027 год, не раньше, — нас ждут два сценария. Оптимистичный — снежный ком: депозиты раскрываются, спрос лавинообразно возвращается. Китайский — инертность: люди привыкли к ставкам, психология не разворачивается мгновенно», — поясняет Савков.

Что касается цен, то, по словам Савкова, при любой комбинации этих факторов они будут больше подвержены влиянию финансовой инженерии, а не реальным изменениям. Девелоперы будут усложнять и искать новые сценарии покупки: субсидированные программы, разные варианты рассрочек и комбинированных схем.

