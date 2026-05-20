Кредитные карты с ПДН выше 80%: ограничения ЦБ в 2026 году

Проценты по вновь выдаваемым кредитным картам по-прежнему превышают 30–35%, при этом закредитованные россияне с предельной долговой нагрузкой выше 80% остаются «отрезанными» от новых кредиток на весь II квартал, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По словам эксперта, сегмент кредитных карт демонстрирует относительную стабильность в плане спроса, поскольку их ставки в меньшей степени зависят от ключевой ставки ЦБ, а льготный период позволяет людям кредитоваться выгоднее.

Тем не менее Банк России на весь второй квартал не снял ограничения по выдачам карт клиентам с ПДН 80% и выше. Это напрямую сказывается на спросе потребителей: по итогам апреля количество онлайн-запросов на кредитки отстает от прошлогоднего почти на 10%.

