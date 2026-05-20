Лунный календарь посадок на июнь 2026: что и когда сажать, чтобы получить хороший урожай

Полнолуние — 30 июня, новолуние — 15 июня. Эти дни — время для отдыха: лучше не делать без особой нужды никаких манипуляций с растениями, а заняться инвентарем, планами, закупками, ревизией семян и благоустройством теплиц.

Убывающая — с 1 по 14 июня. Этот период хорош для корнеплодов, то есть культур, дающих урожай под землей – картофеля, моркови, свеклы, чеснока, лука. Можно обрезать растения, пропалывать, бороться с сорняками и вредителями.

Растущая Луна — с 16 по 29 июня. В этот период можно планировать посев и посадку томатов, перцев, огурцов, капусты — тех культур, которые дают урожай над землей. Можно делать прививки, пересаживать комнатные растения и делать подкормку.

Что можно сажать в июне в Подмосковье

Июнь — благоприятный месяц для посадок. В это время можно посадить то, что не смогли посадить в мае, или если семена не дали всходов. Земля уже прогрелась, и даже теплолюбивым растениям будет комфортно.

Овощи

Высаживать в июне можно почти все овощи — морковь, свеклу, репу, дайкон, редис, огурцы, кабачки, патиссоны, капусту, горох, фасоль стручковую, баклажаны, томаты, тыкву, бобовые. Предпочтение лучше отдавать скороспелым и среднеспелым сортам, чтобы собрать урожай до конца сезона.

Семена и рассаду можно сажать в открытый грунт.

Зелень

Зелень в июне растет активно, что позволяет получить хороший урожай несколько раз. Сажать можно укроп, петрушку, кинзу, базилик, шпинат, кресс-салат, руколу, листовой салат.

Ягоды

В конце мая — начале июня закладывается урожай ягод. Можно сажать саженцы с закрытой корневой системой и получить урожай клубники, малины, земляники, смородины, крыжовника, хорошо растут декоративные кустарники.

Цветы

В июне высаживают все виды цветов — однолетние, двулетние и многолетние. Сажать можно однолетние гвоздики, календулу, бархатцы, космею, иберис, петунии, бальзамины, циннии, подсолнухи, настурции, люпины, маргаритки, астры, георгины и другие цветы.