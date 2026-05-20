Лунный календарь посадок на июнь 2026: что и когда сажать, чтобы получить хороший урожай
В материале РИАМО рассказываем, что можно посадить в июне, чтобы обеспечить себя урожаем до самой осени, и как правильно ухаживать за растениями.
Фазы Луны в июне 2026
- Растущая Луна — с 16 по 29 июня. В этот период можно планировать посев и посадку томатов, перцев, огурцов, капусты — тех культур, которые дают урожай над землей. Можно делать прививки, пересаживать комнатные растения и делать подкормку.
- Убывающая — с 1 по 14 июня. Этот период хорош для корнеплодов, то есть культур, дающих урожай под землей – картофеля, моркови, свеклы, чеснока, лука. Можно обрезать растения, пропалывать, бороться с сорняками и вредителями.
- Полнолуние — 30 июня, новолуние — 15 июня. Эти дни — время для отдыха: лучше не делать без особой нужды никаких манипуляций с растениями, а заняться инвентарем, планами, закупками, ревизией семян и благоустройством теплиц.
Что можно сажать в июне в Подмосковье
Июнь — благоприятный месяц для посадок. В это время можно посадить то, что не смогли посадить в мае, или если семена не дали всходов. Земля уже прогрелась, и даже теплолюбивым растениям будет комфортно.
Овощи
Высаживать в июне можно почти все овощи — морковь, свеклу, репу, дайкон, редис, огурцы, кабачки, патиссоны, капусту, горох, фасоль стручковую, баклажаны, томаты, тыкву, бобовые. Предпочтение лучше отдавать скороспелым и среднеспелым сортам, чтобы собрать урожай до конца сезона.
Семена и рассаду можно сажать в открытый грунт.
Зелень
Зелень в июне растет активно, что позволяет получить хороший урожай несколько раз. Сажать можно укроп, петрушку, кинзу, базилик, шпинат, кресс-салат, руколу, листовой салат.
Ягоды
В конце мая — начале июня закладывается урожай ягод. Можно сажать саженцы с закрытой корневой системой и получить урожай клубники, малины, земляники, смородины, крыжовника, хорошо растут декоративные кустарники.
Цветы
В июне высаживают все виды цветов — однолетние, двулетние и многолетние. Сажать можно однолетние гвоздики, календулу, бархатцы, космею, иберис, петунии, бальзамины, циннии, подсолнухи, настурции, люпины, маргаритки, астры, георгины и другие цветы.
Благоприятные дни для посадок в июне 2026 года
- Томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву хорошо сажать 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28, 29 июня.
- Морковь, свеклу и другие корнеплоды — 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 июня.
- Для зелени подойдут даты 8, 9, 16, 17 июня.
- Клубнику и землянику сажайте 8 и 9 июня.
- Горох, фасоль и бобы — 3, 4, 12 июня.
- Для посадки цветов подойдет период с 16 по 29 июня.
Неблагоприятные дни для посадок в июне 2026 года
Если следовать лунному календарю, то работ в огороде не стоит проводить 5, 7, 14, 15, 30 июня. В эти дни лучше заняться чем-то другим, например, планированием, заготовкой компоста, благоустройством участка или просто отдохнуть.
Благоприятные дни для садово-огородных работ в июне 2026
7, 8, 11, 12 июня хорошее время для прополки, рыхления, окучивания картофеля. Эффективной будет борьба с вредителями, которые живут в почве.
17, 18, 21, 22, 25, 26 июня подходят для подкормки растений и полива.