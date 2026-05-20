«Это моя вера»: SHAMAN объяснил, почему перекрестился перед своим портретом

SHAMAN: за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что перекрестился напротив своего портрета, потому что крестное знамение — это символ его веры, сообщает РИА Новости .

Перед выступлением в Твери Дронов зашел в холл концертного зала, где были размещены его портреты. Певец трижды перекрестился напротив них.

Артист отметил, что крестное знамение — это его вера. За нее и за жизнь он будет отвечать только перед Богом, «а не перед теми, кто ищет, кого распять».

Между тем за артиста вступились в РПЦ. Священник Павел Островский считает, что SHAMAN в тот момент вряд ли думал о том, что перед ним его портреты.

