Житель Ступино Алексей М. сообщил, что катание на аэролодке не входило в тур его матери и брата, погибших при крушении на Байкале. По его словам, следствие устанавливает организаторов прогулки, сообщает RT .

В трагедии 19 мая в Бурятии погибли 37-летний Денис и его мать Марина. Родные приобрели путевки на Байкал у туроператора «Крис-тур». Ранее семья уже пользовалась услугами этой компании и проблем не возникало.

«Моя мать всю жизнь проработала в отделе продаж Ступинской металлургической компании, и у нее был отпуск. А брат недавно уволился с работы. Они просто хотели разнообразить свои выходные и купили билеты у проверенного туроператора. В программу тура не было включено катание на аэролодке. То есть они туда приезжали, как в программе было написано, для фотосессии, и по желанию можно было отдельно заплатить за эту услугу, чтобы прокатиться», — рассказал мужчина.

По его словам, сейчас следователи устанавливают владельца судна и организатора прогулки.

«Видимо, принимающая сторона на Байкале — какая-то другая компания, которая оказывала услуги на месте», — предположил он.

Родственники погибших занимаются перевозкой тел и подготовкой к похоронам.

Аэролодка с туристами из Московской области перевернулась в районе скалы Черепаха. На борту находились 18 человек, пятеро погибли. По данным источника RT в правоохранительных органах, причиной могли стать перегруз судна и нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

