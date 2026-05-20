Биатлониста из Подмосковья Халили признали лучшим в сезоне 2025/2026

Саид Каримулла Халили из Московской области стал лучшим биатлонистом сезона 2025/2026 по версии союза биатлонистов России и получил Кубок Резцовой. Это третья подобная награда в его карьере, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам прошедшего сезона представитель областного центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры выиграл общий зачет Кубка России. На чемпионате России-2026 он завоевал четыре золотые медали — в спринте, гонке преследования, масс-старте и марафоне. В общем зачете Кубка Содружества спортсмен занял четвертое место.

На этапах Кубка России сборная Московской области завоевала 19 медалей. Халили набрал 477 очков, выиграл общий зачет турнира и возглавил рейтинг Союза биатлонистов России. Кристина Резцова стала второй в общем зачете Кубка страны, набрав 484 очка.

Сборная Московской области второй год подряд заняла первое место в общекомандном зачете Союза биатлонистов России. Команда стала лучшей по итогам 16 дисциплин среди мужчин и женщин, включая чемпионаты России по летнему биатлону в Чайковском и по биатлону в Ижевске, Тюмени и Увате, а также этапы Кубка России в Ханты-Мансийске, Тюмени, Демино и Златоусте. До заключительных стартов в Увате подмосковные биатлонисты обеспечили себе лидерство с отрывом 213 очков от сборной Свердловской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.