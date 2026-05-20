В Дубне 22 мая откроют регистрацию на детские забеги

Регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга» стартует 22 мая в 12:00 в Подмосковье. Соревнования пройдут 20 июня 2026 года в Дубне на площади у ДК «Мир», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подать заявку можно на официальной странице события. Для этого необходимо создать кабинет ребенка, если его еще нет, выбрать старт «Дубненский полумарафон «Большая Волга» — 2026», нажать кнопку «Зарегистрировать друга» и заполнить данные. После подтверждения на указанную электронную почту придет номер участника. Для каждого ребенка требуется отдельный электронный адрес.

Дубненский полумарафон «Большая Волга» объединяет профессиональных спортсменов, любителей бега и семьи с детьми. Соревнования проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации городского округа Дубна.

Принять участие в стартах серии «Суперлига Подмосковья» могут все желающие — от новичков до опытных бегунов. Для начинающих предусмотрена дистанция 3 км. Слот на нее можно приобрести за баллы, полученные за тренировки на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Забеги состоятся 20 июня 2026 года по адресу: Московская область, г. о. Дубна, аллея имени Высоцкого, дом 1, площадь у ДК «Мир». Серия организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.