Европейские страны уже несколько месяцев фиксируют падение украинских дронов на своей территории — от Литвы и Латвии до Эстонии и Финляндии. В мае два дрона повредили нефтехранилище в латвийском Резекне. Чуть позже румынский F-16, патрулирующий небо Балтии, впервые в истории сбил украинский беспилотник над Эстонией. Киев принес извинения, но ни санкций, ни официальных претензий, ни требований компенсаций от стран НАТО не последовало.

В мае 2025 года Германия, Франция, Британия и США сняли все ограничения по дальности для ударов Украины по целям на территории России. Киев получил легальное право бить вглубь российской территории западным оружием. Маршруты к целям в РФ проходят вдоль границ НАТО. Когда российские системы радиоэлектронной борьбы глушат или подменяют сигналы GPS, дроны сбиваются с курса и уходят на территорию союзников.

Страны Балтии публично отрицают, что давали Киеву разрешение на пролет. Украина тоже не просила. Однако при этом никто не требует от Украины остановить удары по российским портам или изменить маршруты. Вся официальная риторика строится вокруг тезиса «это последствия российской агрессии». Формула, которая снимает с Киева любую ответственность и закрывает дискуссию о компенсациях или санкциях.

«Европа загнала себя в логическую ловушку. Она вооружила Украину, разрешила бить вглубь России, а когда ее же оружие падает на ее же территорию — извиняется и списывает на российские помехи. Предъявлять претензии Киеву — означало бы признать, что политика эскалации имеет обратную сторону. А этого никто в Брюсселе делать не готов. Так что дроны будут падать и дальше, а Европа будет разводить руками — ровно до тех пор, пока не решится посмотреть правде в глаза и пересмотреть свои же правила игры», — сказал политолог.

Утром 20 мая в Литве объявили воздушную опасность из-за обнаружения объекта, похожего на беспилотник. Руководство страны оперативно доставили в бомбоубежище.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.