В Одинцовском округе 23 мая пройдет «Донорская суббота»

Донорская суббота состоится 23 мая в Одинцовской областной больнице в Подмосковье. Желающих сдать кровь будут принимать с 8:30 до 12:00 в отделении переливания крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием доноров организуют в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы. Биоматериал необходим подразделениям медучреждения на постоянной основе, поэтому пополнение банка крови продолжается независимо от наличия дефицита.

Перед донацией за двое суток следует отказаться от алкоголя, за сутки — от жирной, острой и копченой пищи. В день сдачи крови рекомендуется легкий завтрак и отказ от курения. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Благодаря донорам и специалистам-трансфузиологам помощь пациентам оказывают в полном объеме как в отделении переливания крови, так и в стационарах, где проводят переливание крови и кровезаменителей. Отделение находится по адресу: Одинцово, улица Маршала Неделина, 11Б, территория терапевтического корпуса. Справки по телефону: +7 (495) 596-27-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.