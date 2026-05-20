сегодня в 18:40

Ограждения рухнули на Широкой улице в Москве из-за жары

Майская жара в Москве начала разрушать дороги и конструкции. Из-за аномального тепла на Широкой улице упали ограждения у остановок, сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На опубликованных снимках запечатлена упавшая конструкция. Ограждения рухнули из-за размягчения асфальта.

На фото можно разглядеть лунки в покрытии, где установлены металлические стойки ограждений. Асфальт в этих местах потерял прочность из-за солнечного нагрева.

Конструкция ограждения не выдержала и упала прямо на дорогу.

