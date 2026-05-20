Разворотнева оценила риск неплатежей из-за роста тарифов ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что повышение тарифов в Подмосковье усилит нагрузку на семьи, но не должно привести к резкому росту неплатежей благодаря системе субсидий, сообщает Общественная Служба Новостей .

С 1 октября в Подмосковье ожидается очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Решение принимает региональный комитет по ценам и тарифам, а процесс контролирует антимонопольная служба.

«Это создаст дополнительную нагрузку на граждан, но есть устоявшиеся процедуры, когда государство регулирует стоимость платы за коммунальные ресурсы, и, соответственно, именно на региональном уровне утверждаются расценки на тепло, воду, электроэнергию и так далее. Поэтому я надеюсь, что в этом сезоне, как минимум, тарифы на коммуналку будут под более жестким контролем», — пояснила Разворотнева.

Депутат отметила, что рост платежей чувствителен для бюджета семей, однако массовых неплатежей не ожидается из‑за действующей системы поддержки.

«У нас есть универсальный способ поддержки людей с низкими доходами, плательщиков ЖКУ. Это субсидии на оплату ЖКУ. То есть в каждом регионе устанавливается определенный порог, больше которого никакая семья платить не будет. Если действительно платеж за ЖКУ превышает эту сумму, то граждане в течение 6 месяцев подают через МФЦ заявку на получение субсидий, и все излишне уплаченное им возвращается», — заявила она.

Право на компенсацию зависит не от статуса малоимущих, а от доли расходов на ЖКУ в доходе семьи. В Москве порог составляет 10%, в Подмосковье — 15%. Если расходы превышают этот уровень, разницу компенсируют из бюджета.

