В Вологде врачи удалили кость из пищевода пациента

В Вологде врачи областной больницы извлекли из пищевода мужчины крупную рыбью кость, которая могла привести к перфорации и сепсису, сообщает RuNews24.ru .

Житель Вологды обратился к медикам с жалобами на затрудненное глотание и боль в горле. Несколько специалистов не выявили причину. Лишь после ультразвукового исследования выяснилось, что в пищеводе застряла крупная рыбья кость.

Эзофагогастроскопию провели заведующий отделением Максим Филатов и медсестра Анна Ваганова. Врачи обнаружили осколок с острыми краями, один из которых глубоко вонзился в стенку пищевода. Инородное тело извлекли инструментом типа «крысиный зуб». Пациент сразу почувствовал облегчение.

Повторный осмотр показал серьезное повреждение слизистой. Мужчине назначили антибактериальную и противовоспалительную терапию амбулаторно. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.

По словам медиков, рыбьи кости плохо видны на рентгене и могут привести к перфорации пищевода, медиастиниту, абсцессам и сепсису. В журнале «Медицинский Совет» указано, что при тяжелых осложнениях смертность достигает 45%. Ключевое значение имеет ранняя диагностика и удаление кости в первые часы или дни после проглатывания.

Врачи рекомендуют не пытаться протолкнуть кость хлебом и не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью.

