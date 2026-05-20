Дети, женщины, мужчины, собаки: цыганский сход под Волгоградом закончился дракой

Жители села Солодушино Волгоградской области поссорились с цыганами, что привело к массовой драке с применением палок и метел. В ней участвовали дети, женщины, мужчины и даже собаки, сообщает V1.RU .

Глава Солодушинского сельского поселения Елена Токарева сообщила, что началось все с ссоры между детьми. Родители обвинили в произошедшем цыган. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку между взрослыми. При этом Токарева подчеркнула, что «национальность здесь ни при чем».

Организатора драки по имени Полина нашли и отправили под административный арест. Она признала свою вину. По ее словам, конфликт между участниками потасовки произошел «на бытовой почве». В тот день она ходила с подругами в магазин, где встретила своих оппонентов, после чего позвонила родственникам, которые прибыли на место. Девушку обвинили в организации массового пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

Всего после драки протоколы были составлены на четырех женщин: двух отправили под арест, одной выписали штраф в размере 10 тысяч рублей, а четвертую приговорили к принудительным работам.

Также в отношении законных представителей несовершеннолетних участников составлены протоколы за неисполнения обязанностей по воспитанию.

