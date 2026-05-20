Жители Подмосковья предлагают расширить меры поддержки семей с детьми

На круглом столе в Красногорске представители партии «Единая Россия» и правительства региона отчитались об итогах выполнения народной программы по здравоохранению и семейной политике в Подмосковье за пять лет и обсудили с жителями предложения в новую народную программу, сообщает пресс-служба партии.

Руководитель Благотворительного фонда «Восход надежды», член Общественной палаты городского округа Красногорск Роман Назыров предложил пересмотреть условия предоставления единовременной денежной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей.

«Необходимо исключить возрастной ценз — предельный возраст родителей 35 лет — для молодых семей. Это сделает поддержку более доступной», — пояснил суть своей инициативы Роман Назыров.

Учредитель волонтерской организации «Доброе сердце Голицыно» Марина Савкина подняла вопрос об ускорении строительства поликлиники в Голицыно.

«У нас город разделен на две части железнодорожным мостом, и сейчас приходится ходить к разным специалистам через него — это большая проблема для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Очень ждем новую поликлинику. И хотелось бы, чтобы в одном месте было организовано все необходимое оборудование и специалисты», — уточнила Марина Савкина.

Представитель Ассоциации родителей детей‑инвалидов Подмосковья Елена Ташматова предложила провести капремонт здания Семейного центра «Можайский». Она отметила, что в Московской области таких учреждений более 40, и ежегодно более 15 тысяч детей получают в них помощь.

«Будучи мамой восьмерых детей, двое из которых с инвалидностью, я понимаю, насколько важна социальная поддержка семей с детьми‑инвалидами. И она немыслима без работы профильных социальных учреждений. Семейный центр „Можайский“ — образцово‑показательный: у него сильный профессиональный коллектив и отличные реабилитационные программы. Предлагаю включить в народную программу капитальный ремонт его здания — центр в этом очень нуждается», — сказала Елена Ташматова.

Еще одна участница круглого стола — председатель Волоколамского отделения «Союза женщин России» Ирина Назарова — считает, что нужно упростить запись к врачам.

«Сейчас мы можем записаться на обследование только по месту прикрепления, но бывают ситуации, когда, например, сломалось оборудование или специалист в отпуске. И житель не может пройти то или иное обследование, приходится долго ждать. Я предлагаю открыть возможность записи не только по месту прикрепления, а в любое учреждение региона, где есть свободное окно и необходимое оборудование», — предложила Ирина Назарова.

На круглом столе, который прошел в Детском научно-клиническом центре имени Леонида Рошаля, были представлены и результаты выполнения народной программы «Единой России». За 5 лет в Московской области на 37% увеличилось число многодетных — почти четверть из 1,7 миллиона подмосковных детей воспитывается в семьях с тремя и более детьми. По этому показателю регион входит в пятерку лидеров страны. Увеличилась укомплектованность медучреждений врачами, выживаемость пациентов, а средняя заработная плата медработников Московской области выросла почти вдвое.

Сегодня «Единая Россия» формирует новую народную программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре. В Подмосковье на базе всех муниципальных общественных приемных партии развернуты пункты сбора предложений жителей. Также внести предложение можно по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50, или на сайте естьрезультат.рф.