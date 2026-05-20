Пьяный водитель укусил сотрудника ДПС за бедро в Новосибирской области

В Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении мужчины, который укусил за бедно сотрудника ДПС, сообщается на сайте суда.

29 марта Евгений М. сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС. В патрульном автомобиле мужчина вел себя неадекватно, поэтому на него были надеты наручники. На фоне личной неприязни Евгений укусил сотрудника полиции в область правого бедра.

У правоохранителя диагностирована ссадина на фоне кровоподтека на правом бедре.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

