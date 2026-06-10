Количество уничтоженных БПЛА на подлете к Москве возросло до 8 Спецоперация сегодня в 05:31

С начала суток до 8 увеличилось число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), так как был ликвидирован еще один дрон, сообщает мэр Сергей Собянин.