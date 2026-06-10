Количество уничтоженных БПЛА на подлете к Москве возросло до 8
С начала суток до 8 увеличилось число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), так как был ликвидирован еще один дрон, сообщает мэр Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один беспилотник», — говорится в канале Собянина в мессенджере МАКС.
На данный момент на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.
Ранее число сбитых с начала суток беспилотников в столице составляло 7.
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