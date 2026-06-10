Во всех грехах виноваты бумеры: почему зумеры становятся бытовыми инвалидами

Возмущение тем, что молодежь не разбирает время по стрелкам и теряется перед стремянкой, во многом адресовано не тем. Любой навык формируется только там, где он востребован средой. Об этом РИАМО сообщил психолог Николай Видов.

«Если ребенок с пеленок видит вокруг цифровые табло, а время узнает по экрану смартфона, то стрелочный циферблат для него — не базовое умение, а специфическая головоломка, вроде чтения солнечных часов. Мозг рационален: он не закрепляет то, что не используется ежедневно», — сказал психолог.

И создали эту среду именно старшие поколения. Это они оцифровали быт, заменили механику электроникой, окружили детей удобными гаджетами и, что важно, нередко делали бытовые дела за них, чтобы «не отвлекались от учебы». Упрек в адрес зумеров — это во многом проекция собственной тревоги перед скоростью изменений.

«Стоит помнить: исчезновение одних навыков всегда компенсируется рождением других. Зумеры виртуозно ориентируются в цифровом мире, который ставит в тупик их родителей. Это не деградация, а закономерная адаптация к реальности, которую им же и построили», — добавил эксперт.

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