Силы ПВО сбили еще 4 летевших на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать летевшие на Москву беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сбито еще 4 дрона, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — говорится в канале Собянина в мессенджере МАКС.
Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Ранее количество сбитых с начала суток беспилотников в столице составляло 8.
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