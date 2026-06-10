Ребенок стал плохо слышать: отит может стать причиной задержки развития

Экссудативный отит — накопление густой слизистой жидкости в полости среднего уха без признаков острого воспаления. Боли нет, температуры нет, но слух снижается на 20–40 децибел. Об этом сообщил РИАМО врач-терапевт Олег Наумов.

Жидкость механически блокирует движение барабанной перепонки и слуховых косточек. Основные причины — дисфункция слуховой трубы, увеличенные аденоиды, перенесенные инфекции верхних дыхательных путей.

«Без лечения жидкость постепенно густеет до консистенции клея — отсюда народное название „клейкое ухо“. Длительное снижение слуха в детском возрасте нарушает формирование речи, задерживает развитие, снижает успеваемость. Ребенок кажется рассеянным и невнимательным, хотя причина проще — он плохо слышит», — сказал врач.

У взрослых болезнь развивается реже, но протекает так же бессимптомно. Лечение подбирается по стадии: продувание слуховых труб, физиотерапия, удаление аденоидов. В запущенных случаях показано шунтирование барабанной перепонки для дренирования жидкости.

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