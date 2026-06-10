В Уральском федеральном округе ввели режим ракетной опасности
Полпред президента России Артем Жога рассказал о введении режима ракетной опасности на территории Уральского федерального округа, сообщает «Царьград».
«На территории всех регионов Уральского федерального округа введен режим ракетной опасности», — отметил Жога.
Данное заявление опубликовано в его канале на в мессенджере МАКС.
Ранее Чебоксары подверглись ракетной атаке. Опасность в городе еще сохраняется.
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