В Уральском федеральном округе ввели режим ракетной опасности

Спецоперация

Полпред президента России Артем Жога рассказал о введении режима ракетной опасности на территории Уральского федерального округа, сообщает «Царьград».

«На территории всех регионов Уральского федерального округа введен режим ракетной опасности», — отметил Жога.

Данное заявление опубликовано в его канале на в мессенджере МАКС.

Ранее Чебоксары подверглись ракетной атаке. Опасность в городе еще сохраняется.

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