Продажи зарубежных спутниковых устройств в России ограничат

В России ужесточаются правила оборота устройств для подключения к иностранным спутниковым системам, сообщают « Известия ».

Под запрет попадает продажа оборудования, для которого ГКРЧ не выделила частотные диапазоны на территории страны. Торгующие им сайты будут вносить в реестр запрещенных. Это предусмотрено пакетом поправок «Антифрод 2.0», принятым Госдумой.

После вступления норм в силу продажа нелегально ввезенного спутникового оборудования через интернет-площадки станет невозможной.

В Минцифры отметили, что меры закрепят запрет на продажу устройств, работающих в обход государственного регулирования частот. Формально решения касаются многих иностранных спутниковых сетей: от телефонов Globalstar до терминалов Starlink, OneWeb и перспективных китайских группировок, но реально направлены в первую очередь против Starlink, пояснил партнер ComNews Research Леонид Коник.

Руководитель департамента T.Hunter Игорь Бедеров объяснил, что проблема не в «железе», а в создании неподконтрольного канала связи. Легальные операторы обязаны пропускать трафик через СОРМ и фильтровать запрещенный контент, а иностранный спутниковый терминал игнорирует оба требования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.