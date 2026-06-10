Жара и гроза ожидаются в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве температура поднимется до плюс 29 — плюс 31 градуса, по области местами прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.