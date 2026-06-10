Жара и гроза ожидаются в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве температура поднимется до плюс 29 — плюс 31 градуса, по области местами прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
В столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары, а в Подмосковье объявили «желтый» уровень из-за дождя и грозы.
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