«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в столице из-за сильной жары

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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили на территории Москвы из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень погодной опасности вводят, когда есть вероятность стихийных бедствий или нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать до 21:00 12 июня. Днем с 10 по 12 июня в мегаполисе воздух может прогреться до плюс 32 градусов.

Помимо этого, на территории Московской области с 09:00 среды до 21:00 12 июня будет действовать «желтый » уровень опасности погоды из-за кратковременного дождя и грозы.

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