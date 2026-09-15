Челюстно-лицевой хирург предупредил об опасности китайских капель от зубной боли

Китайские средства, обещающие «убить нерв» без стоматолога, могут вызвать ожоги, интоксикацию и осложнения. Челюстно-лицевой хирург Олег Жданов призвал не применять их дома, сообщает «Север-Пресс» .

На маркетплейсах продают китайские спреи и капли, которые обещают вылечить пульпит за одну процедуру. По словам врача высшей категории научно-клинического центра имени С. П. Боткина Олега Жданова, такие средства создают ложное ощущение безопасности: исчезновение боли не устраняет причину болезни.

В составе препаратов могут быть формальдегид, параформальдегид, фенол и соединения мышьяка. Врачи применяли подобные вещества для девитализации пульпы только в клинике: изолировали зуб, рассчитывали дозу и время воздействия, затем удаляли пораженные ткани. Самостоятельное нанесение агрессивных составов способно вызвать ожог слизистой, некроз, отравление, а также привести к потере зуба.

Зубная боль может быть связана не только с пульпитом, но и с воспалением тканей у корня, кистой или трещиной. Без очистки и пломбирования каналов инфекция продолжит распространяться и может вызвать абсцесс или флегмону.

При острой боли врач рекомендовал временно принять зарегистрированное обезболивающее при отсутствии противопоказаний и обратиться к стоматологу. При отеке, температуре или затрудненном дыхании нужно вызвать скорую помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.