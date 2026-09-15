Пассажиры Подмосковья 531 тыс раз скачали расписание «Мострансавто»

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года более 531 тыс. раз просмотрели и скачали электронное расписание автобусов, а число уникальных пользователей выросло на 74 тыс., сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года более 531 тыс. раз просмотрели и скачали электронную версию расписания автобусов. Число уникальных пользователей сервиса выросло на 74 тыс. С запуска проекта «Скачай, не срывай» в апреле 2023 года зафиксировано свыше 3,21 млн просмотров и скачиваний.

Сервис доступен на официальном сайте компании. Он позволяет получить актуальное расписание маршрута, построить маршрут с пересадками и скачать график движения на смартфон в формате, аналогичном размещенному на остановках.

В августе пассажиры чаще всего интересовались маршрутом № 362 «ст. Монино — Москва (м. Щелковская)» в Балашихе. В тройку лидеров также вошли № 460к «Коломна — м. Котельники» и № 2 «платф. Отдых — Наркомвод» в Люберцах.

Расписание доступно в разделе «Маршруты и расписания» — «Расписание». Пользователю нужно ввести номер маршрута, выбрать остановку и нажать значок скачивания. На сайте также можно узнать, какие маршруты проходят через выбранную остановку.

АО «Мострансавто» обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.