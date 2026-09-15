Более 190 стран участвуют в Международном фестивале молодежи
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединил участников более чем из 190 стран. В программе — культурные события, технологии и диалог о сотрудничестве, сообщает «Крым 24».
В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи с участием представителей более 190 стран. Гости посещают культурные мероприятия, презентации новых технологий и обсуждают международное сотрудничество.
Блогер Геннадий Твердоступ сообщил телеканалу «Крым 24», что на фестиваль приехали делегации из Африки, Латинской Америки, Индонезии, России и других стран.
«Хочется со всеми обняться, поговорить, пообщаться мнением. Чувствуется, что этот фестиваль несет дружбу, позитив, уважение, любовь, культуру. Я думаю, это очень необходимо для современной жизни», — отметил Твердоступ.
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