Лавров заявил, что СВО могла завершиться год назад, если бы не ЕС

Мир уже год жил бы без боевых действий на Украине, если бы ЕС не оттянули Соединенные Штаты от договоренностей, достигнутых в американском Анкоридже. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвященном конфликту Москвы и Киева, сообщает ТАСС .

«Если бы американцы не отошли от договоренностей (саммита РФ и США в Анкоридже — ред.), если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны», — заявил дипломат.

Лавров назвал сказанное очевидным фактом. Он предложил «делать выводы».

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа прошла 15 августа 2025 года в Анкоридже. Мероприятие посвятили поиску способов завершения конфликта между РФ и Украиной. Встреча шла 2 часа 45 минут.

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