Лавров заявил, что СВО могла завершиться год назад, если бы не ЕС
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Мир уже год жил бы без боевых действий на Украине, если бы ЕС не оттянули Соединенные Штаты от договоренностей, достигнутых в американском Анкоридже. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвященном конфликту Москвы и Киева, сообщает ТАСС.
«Если бы американцы не отошли от договоренностей (саммита РФ и США в Анкоридже — ред.), если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны», — заявил дипломат.
Лавров назвал сказанное очевидным фактом. Он предложил «делать выводы».
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа прошла 15 августа 2025 года в Анкоридже. Мероприятие посвятили поиску способов завершения конфликта между РФ и Украиной. Встреча шла 2 часа 45 минут.
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