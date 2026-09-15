Лавров: России есть что сказать на переговорах по Украине
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России «есть что сказать» на новой трехсторонней встрече по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РБК.
Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от обсуждения урегулирования конфликта. По словам политика, переговоры по украинскому вопросу были прерваны не по инициативе РФ. Но она готова к их возобновлению.
«Нам есть что сказать», — отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Он также заявил, что с начала СВО российская сторона ни разу не меняла свою позицию. Она готова искать разумные компромиссы, но не меняет задачу обеспечить свою безопасность, гарантировать соблюдение законных прав русскоязычного населения на Украине, а также не допустить появления НАТО вблизи своих границ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в октябре.
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