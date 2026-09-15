Лавров: России есть что сказать на переговорах по Украине

России «есть что сказать» на новой трехсторонней встрече по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от обсуждения урегулирования конфликта. По словам политика, переговоры по украинскому вопросу были прерваны не по инициативе РФ. Но она готова к их возобновлению.

«Нам есть что сказать», — отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Он также заявил, что с начала СВО российская сторона ни разу не меняла свою позицию. Она готова искать разумные компромиссы, но не меняет задачу обеспечить свою безопасность, гарантировать соблюдение законных прав русскоязычного населения на Украине, а также не допустить появления НАТО вблизи своих границ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возобновление трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в октябре.

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