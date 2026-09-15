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Житель Краснодара выкинул кота с 21-го этажа

Происшествия

В Краснодаре житель ЖК выкинул кота из окна 21-го этажа. Животное погибло, сообщает Telegram-канал «Краснодар I Телетайп».

Кот получил сильные травмы из-за большой высоты.

Неравнодушные соседи уже организовали сбор средств для проведения необходимых экспертиз. Они рассчитывают на привлечение к расследованию сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ростовский татуировщик тренировался делать наколки на коте породы сфинкс. После неудачи он выкинул животное на улицу. 

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